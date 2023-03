Dente in concerto alla Rebel House di Pergola

Giuseppe Peveri, conosciuto dal grande pubblico come Dente, uno dei più seguiti e apprezzati cantautore italiani, sabato dalle 21,15 terrà un concerto a Pergola nel salotto di ‘Rebel House’, la casa culturale allestita nel meraviglioso palazzo Mattei Baldini, guidata dai direttori creativi Serena Pierfranceschi e Mattia Priori. Un’occasione importante, alla vigilia dell’uscita del nuovo disco di Dente ‘Hotel Souvenir’ prevista per il 7 aprile e prima dell’inizio del tour nazionale che lo vedrà suonare con la sua band nelle maggiori città Italiane. Per il concerto è aperta da alcuni giorni la prevendita on-line sul sito liveticket. Approfondimenti ai numeri di telefono 335.5309570 e 333.7059437 e all’indirizzo e-mail [email protected]

s.fr.