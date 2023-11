Denuncia controllori. A processo ci va lui

Aveva detto ai carabinieri che i controllori del bus lo avevano inseguito, fatto cadere, provocandogli lesioni e spalla e giocchio e che uno dei due (una donna) gli aveva messo un ginocchio dietro la schiena per tenerlo fermo. Una ricostruzione definita improbabile, quella che un albanese di 65 anni, trovato nell’aprile del 2021 senza biglietto sul bus a Fano, aveva reso ai carabinieri, denunciando i due controllori. Fatto scendere al Pincio, l’albanese era fuggito, e in effetti i controllori lo avevano inseguito, poi l’uomo era stato fermato dalla polizia locale.

"Inseguito sì, ma non l’abbiamo neanche toccato", hanno detto ieri mattina i due, in aula. L’uomo, che è sotto processo per calunnia, è difeso dall’avvocato Marco Defendini. Il processo è aggiornato, per visionare un filmato della zona del Pincio che avrebbe ripreso la scena e che quindi potrà forse togliere ogni dubbio sulla esatta dinamica dei fatti.