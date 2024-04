Denunciato da Tiviroli, sit-in per Carrabs

Questa mattina, alle ore 10, una delegazioone di Europa Verde sarà presenti in piazza Carducci, di fronte all’ingresso del tribunale di Pesaro, per manifestare solidarietà a Gianluca Carrabs, a processo per la denuncia di diffamazione ricevuta dall’ad di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli in merito al caso della discarica di Riceci. "Tutti gli ambientalisti devono scendere in piazza per ribadire che le querele intimidatorie non impediranno la libertà di espressione – dice Sabrina Santelli co-portavoce regionale di Europa Verde –. Un amministratore delegato di una società con la maggioranza pubblica non può sottrarsi alla critica politica. Saremo in piazza per dire ancora una volta ‘no’ alla discarica di Riceci e per sottolineare che il problema non si risolve con le querele, ma con il ritiro del progetto".