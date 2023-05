Denunciato dalla moglie, scoppia in lacrime in aula

Un’ora e mezzo di racconto, interrotto da lacrime e momenti di disperazione, per dare la sua versione. Per dire che lui non ha maltrattato la famiglia e che per il bene dei figli è pronto a tutto. Lui è il 28enne di Vallefoglia denunciato dalla moglie qualche giorno fa, una donna di 26 anni. Il gip ha disposto per il marito il divieto di avvicinamento. Ieri, all’udienza di convalida, il difensore del 28enne, l’avvocato Eleonora Barbieri, ha chiesto la revoca per insussistenza di esigenze cautelari.

"È una situazione reciprocamente esasperata ma il mio assistito non vuole infierire sulla moglie. Speriamo nella concessione del contatto con i minori". Il giudice si è preso tempo per la decisione.