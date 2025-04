Denunciato per il furto di ben 31 deodoranti

Fermato e denunciato ieri mattina a Pesaro da due volanti della polizia, un uomo alla guida del suo camper per essere stato l’autore di un furto di ben 31 deodoranti. L’episodio è avvenuto poco prima delle 11: il camperista era uscito da un supermercato nella zona del porto cittadino con 31 stick di deodoranti non pagati. Uscito dal negozio, l’uomo è salito sul suo camper per andarsene con la refurtiva. La segnalazione è dunque subito passata alle Volanti della polizia che hanno inseguito il mezzo fino a fermarlo, poco dopo il furto, lungo la strada statale cittadina. Durante le operazioni di fermo è stata recuperata la refurtiva e l’uomo, residente fuori provincia, senza precedenti di polizia, è stato denunciato per furto.