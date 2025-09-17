“Deragliamento passionale, non follia”: la perizia sull’omicidio Talamelli

Fano, 17 settembre 2025 – “Un deragliamento emotivo e passionale, non una malattia psichiatrica”. Così il consulente tecnico Renato Ariatti, incaricato dal giudice, ha definito questa mattina nell’aula di corte d’assise del tribunale di Pesaro l’omicidio di Rita Talamelli, la 66enne di Fano uccisa il 20 novembre 2023 dal marito Angelo Sfuggiti, 70 anni. L’imputato, difeso dall’avvocato Susi Santi, non era in aula per ragioni di salute: ha rinunciato a presenziare all’udienza in Corte d’assise e segue gli sviluppi processuali dalla propria abitazione di Fano, in cui si trova attualmente ai domiciliari. Ariatti ha depositato la perizia dopo mesi di lavoro su cartelle cliniche, due colloqui con l’imputato e test specifici. La conclusione è netta: Sfuggiti era capace di intendere e di volere al momento del fatto. Non soffriva di alcun disturbo post-traumatico, né di patologie tali da annullarne la responsabilità. “Voleva farla smettere, zittirla. Poi ha perso il controllo”.

Secondo Ariatti, Sfuggiti era provato e depresso già prima del delitto, ma la vera crisi psichiatrica è esplosa solo dopo: il tentato suicidio nel giorno del compleanno sarebbe stato una “richiesta di aiuto” più che un reale desiderio di morte. Oggi l’imputato convive con sensi di colpa profondi verso i figli e la moglie. Il pm Marino Cerioni ha chiesto al perito quale fosse la malattia della vittima.

“Un grave disturbo ossessivo-compulsivo -, la risposta del consulente -. Ossessionata da igiene e pulizia, Talamelli viveva tra rituali estenuanti, stracci sul pavimento e profumo ovunque. Una condizione che rendeva la convivenza esasperante”. Nei mesi scorsi i figli Luca e Stefano avevano descritto in aula anni di sofferenze domestiche che sarebbero state perpetrate dalla madre: avvelenamenti tentati, coltelli, calci, morsi, shopping compulsivo. La prossima udienza, in cui è previsto l’inizio della discussione, è prevista per il prossimo 5 novembre.