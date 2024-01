Derby a senso unico, Loreto sale in testa . Lovisotto e Broglia spengono la luce a Delfino

ITALSERVICE LORETO

76

BRAMANTE

56

ITALSERVICE: Rupil 2, Lovisotto 17, Cevolini, Battisti 2, Cipriani 10, Maruca 7, Tombari, Tognacci 3, Foglietti D., Broglia 14, Martinez 9, Casoni 12. All. Foglietti S.

BRAMANTE : Cavedine, Delfino 17, Crescenzi 2, Ricci 7, Sgarzini 3, Ferri 5, Nicolini E., Centis 9, Sabbioni, Stefani ne, Panzieri 9, Giampaoli 4. All. Nicolini M.

Parziali: 19-12, 43-25, 63-44.

Note – Usciti per 5 falli: nessuno. Spettatori 300 circa.

Il Loreto vince nettamente e con merito il derby con il Bramante e conquista soprattutto per la prima volta la vetta della classifica del girone E di B interregionale. Foglietti sceglie di metterla sul fisico avendo una squadra più grossa e soprattutto numerosa. La partita diventa subito partita molto fisica e intensa con i gialli di casa a condurre dall’inizio grazie alle ottime percentuali al tiro di tutti gli atleti schierati da coach Foglietti. Dalla parte del Bramante le percentuali sono troppi flebili ( 31% da 3 contro un 48% del Loreto) per contrastare la grande carica agonistica dei padroni di casa. Maruca apre il match e il nuovo acquisto argentino Martinez fa vedere di essere un giocatore di classe. I biancoblu ospiti concludono concludono il giro degli scontri diretti delle prime quattro in classifica accumulando, per la seconda fase, ben 10 punti, un’ottima dote in vista dei playoff. In realtà le armi migliori della squadra di Nicolini sono fuori dal match. Il tiro dalla distanza latita e la punta di dimante Lucio Delfino è alle prese con una serata difficile con i centimetri di Lovisotto da una parte e la tigna di Broglia dall’altro. Delfino chiude con 17 punti ma il Bramante regge solo sul 24-19 al 15’, facendo una fatica terribile nei confronti individuali e di quadra. Broglia e Lovisotto chiudono il match sul 47-25. E il Bramante si mette a zona per limitare i danni. Grande gioia sugli spalti della coppia presidenziale del Loreto Pizza-Marinelli: "Siamo arrivati in vetta".