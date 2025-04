Derby al Benelli: Vis Pesaro sconfitta, ma la tifoseria resta fedele

Il cartello ‘Sold out’ al botteghino prima dell’inizio è di quelli da ricordare. Esauriti Prato e laterale, rimasti giusto un duecento posti di tribuna, a parte il settore ospiti pieno per metà e orfano degli ultras anti-tessera. La storia però insegna che il Benelli gremito procura sovente delusioni e il derby numero 64 con i vicini di riviera non fa eccezione. La Vis nel nuovo secolo non è mai riuscita a batterli a Pesaro. A consolazione resta il blitz dell’andata. Non è comunque una sconfitta che incrina il rapporto con la tifoseria, anche se alla fine si sprecano le analisi critiche sulla conduzione della sfida. E si fa largo il timore che questo momento un po’ così (quando all’andata si viaggiava a forte andatura) vada a impattare sui playoff imminenti. Dopo il triplice fischio dell’ennesimo arbitro capace di tutto e di più, la squadra indugia a lungo sotto la Prato dei torsi nudi, ricevendone cori di sostegno. Come durante tutta la partita. Non è un atto di contrizione, ma i biancorossi sono lì per dire che volevano dare di più al loro popolo e non ci sono riusciti.

Si erano caricati a mille prima del via, con certi cori che si udivano pure da fuori. Hanno prodotto un primo tempo di alto livello, per qualità ed intensità, poi si sono visti sfilare il derby con destrezza. I fatidici episodi, che un tempo giravano a favore. "Un gol per la salute", parafrasando la bella iniziativa in collaborazione con l’Ast, è durato troppo poco. E’ arrivato il primo rosso diretto della stagione (Okoro). E’ arrivata la prima sconfitta con Andrea Gennari in panchina. Dalla prossima tornerà Stellone, e dovrà stare vicino ai suoi per evitare che si smarriscano ancora.