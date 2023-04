Derby e incidenti, avvocato difende i tifosi jesini: "Erano semplicemente in un bar ma non c’entrano"

L’agguato ai tifosi della Vigor Senigallia di domenica scorsa al ponte Metauro ha spinto un legale di Jesi a scriverci una nota per tutelare alcuni tifosi jesini che si sono trovati coinvolti nel parapiglia: "Due dei quattro jesini che si sono recati a Fano alla partita di domenica scorsa riferiscono una versione dei fatti in maniera diversa da quanto prospettato dalla tifoseria senigalliese. I pochissimi tifosi jesini e alcuni tifosi di Fano, uscendo dal bar per raggiungere il vicino parcheggio, sono stati avvicinati da circa ventitrenta tifosi rispetto ai 375 provenienti da Senigallia, transitati in loco mediante auto colonna. La diversa consistenza numerica esclude l’ipotesi di agguato da parte dei fanesi i quali hanno subìto il lancio di bottiglie vuote e di altri oggetti. I tre tifosi jesini sono riusciti grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine a raggiungere i loro veicoli dopo alcuni momenti di tensione. I tifosi jesini – conclude la nota del legale - escludono qualsiasi contatto con l’agente che ha riportato lievi lesioni durante l’intervento. Da ultimo si precisa che proprio grazie all’intervento delle forze dell’ordine le due tifoserie sono state tempestivamente separate".

Tutto nasce dal fatto che Fano e Jesi sono calcisticamente unite da antico gemellaggio anche come ostilità nei confronti della tifoseria vigorina. Per questo domenica scorsa, si sono ritrovati da una parte i fanesi insieme agli jesini e dall’altra la carovana dei tifosi Vigor che era scortata da un’auto della polizia dopo averli "presi in carica" all’inizio di Marotta. Come da accordi, il corteo di auto doveva rimanere dietro all’auto della polizia arrivando così allo stadio Mancini. Invece, stando a ciò che è successo, quando il corteo è arrivato all’altezza del bar ristorante Metauro sono saltati fuori dei tifosi locali che con bastoni e cinghiate hanno bloccato le auto dei vigorini provocando anche dei danni. N’è scaturita una rissa già in strada per poi dilagare nel vicino parcheggio del ristorante, con pugni in faccia, calci e colpi di bastone. I due agenti di polizia hanno provato a dividere i contendenti, tra cui dei tifosi jesini, ma hanno rimediato delle botte. Sono poi arrivati i rinforzi tra carabin ieri e il reparto celere, ma gli autori dell’agguato si erano nel frattempo dileguati mentre i tifosi vigorini hanno ripreso la marcia scortati verso lo stadio per la partita Fano contro Vigor, finita con la vittoria di misura degli ospiti. La polizia sta identificando i responsabili della rissa per l’invio di daspo che li tenga lontano dagli stadi per molto tempo..