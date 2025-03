Derby, mamma Rai ci regala Rimini-Vuelle

Questo tuffo al piano di sotto, se da una parte è stato doloroso per la tifoseria pesarese, sta riservando, però, giornate capaci di riaccendere la passione, con spicchi di storia e tradizione contro piazze che non s’incrociavano più da tempo. Una di queste è Rimini, incontrata l’ultima volta 18 anni fa; ma se parliamo invece del parquet del vecchio Flaminio dobbiamo risalire indietro di un quarto di secolo. Molti dei ragazzi che guarderanno la partita stasera non erano neanche nati, ma il sapore del derby lo conoscono perché tutto, in questa città, viene tramandato quando si parla di pallacanestro. Ecco perché, per un pesarese che si trova dall’altra parte della barricata - ed è capitato varie volte negli anni - si tratterà di dominare le emozioni come ha già fatto molto bene all’andata, fra l’altro, dove fu il match-winner.

"La partita contro Pesaro è importantissima - ammette Giovanni Tomassini -. Lo è per i tifosi, visto che si tratta di un derby in casa nostra che tra l’altro mancava da tanti anni, ed anche per la società, dato che in occasione del match si terrà il RivieraBanca Day. Una gara fondamentale anche per noi giocatori, naturalmente: è da tempo che non vinciamo al Flaminio quindi vogliamo dare una svolta a questo momento facendo una bella prestazione per ottenere i due punti. Vogliamo vincere per tanti motivi: per cercare di superare le difficoltà, per la classifica e per noi stessi".

Lo staff della Vuelle ha preparato la partita per cercare di ripagare pan per focaccia il ko del novembre scorso anche perché un blitz in Romagna significherebbe dare una raddrizzata a una classifica che dopo i recuperi di mercoledì ha fatto scivolare la Vuelle in decima posizione. E se si vogliono evitare i play-in bisogna risalire almeno sino alla settima posizione.

"È un derby molto sentito, sarà una bella festa di basket - se la immagina così coach Spiro Leka -. Rimini è squadra attrezzata ed è al completo, quindi arriva a quest’appuntamento molto agguerrita nonostante gli ultimi risultati negativi. Robinson e Johnson, Tomassini, Marini e Grande non hanno bisogno di presentazioni, senza dimenticare Anumba e Simioni, molto abili nel ‘lavoro sporco’. Saranno con noi 150 pesaresi che ci seguono sempre con grande passione e lo faranno anche in questa partita intensa, che dovremo approcciare bene. Dovremo essere bravi in difesa in post e impedire loro di correre in transizione, prestando attenzione agli uno contro uno dei loro esterni. Bucarelli? Non è ancora al 100%, ma da grande professionista sarà in campo pronto a fare del proprio meglio, come già visto sabato scorso contro Forlì. Daremo tutto: giocando la nostra pallacanestro possiamo mettere in difficoltà chiunque".

Palla a due alle 20.45 con diretta in chiaro su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre), differita su Rossini Tv domani alle ore 21 e doppia replica domenica, alle ore 14 e 21.

Elisabetta Ferri