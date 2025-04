Derby Rimini: Andrea Gennari critica la terna arbitrale dopo la sconfitta

"Una direzione di gara avversa ha condizionato l’esito della gara. Non reputo la sconfitta contro il Rimini un passo indietro rispetto alle precedenti uscite poiché nel primo tempo abbiamo dominato un’ottima squadra". Cerca di rimanere positivo Andrea Gennari, nonostante una sconfitta nel derby che può pesare soprattutto nel morale del gruppo. Quella contro il Rimini non è mai infatti una gara come le altre e secondo Gennari è la terna arbitrale ad averla decisa: "A me non piace giudicare gli arbitri, ma soprattutto nel secondo tempo ci hanno sfavorito. Entrambi i gol del Rimini sono stati infatti propiziati da un fallo ad inizio azione. In occasione della prima rete era limpido il fallo su Di Paola, proprio sotto gli occhi del guardalinee mentre nella seconda il fallo era su Okoro. Reputo che la giornata storta abbia riguardato l’intera terna arbitrale. Anche nella circostanza del rosso a Okoro, è apparsa molto frettolosa e ha assunto una decisione rivedibile".

Un Gennari che non giudica invece come negativa la prestazione dei suoi ragazzi: "Il primo tempo è stato fantastico. Siamo andati meritatamente in vantaggio, creando i presupposti per fare anche il secondo. Dopo aver subito le due reti abbiamo provato a reagire senza però riuscire a trovare la via della rete". Convinzioni e autostima che non mutano nonostante la sconfitta: "La valutazione sul nostro percorso non varia. A Lucca, la prossima settimana, ci sarà la prima delle tre battaglie finali. Ci arriveremo con un Nicastro in più ma un Okoro in meno, consapevoli però di avere una fantastica tifoseria a nostro supporto. Il Benelli anche contro il Rimini si è dimostrato un vero spettacolo. Il tifo è stato assordante per tutti i novanta minuti e il colpo d’occhio era splendido. Dispiace perché sapevamo quanto ci tenevano a questo derby ma domenica prossima proveremo a vincere anche per loro".

Paradossalmente anche l’allenatore del Rimini Antonio Buscè è sulla stessa linea di pensiero di Gennari. Anche lui è infatti soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi ma deluso dalla conduzione arbitrale: "Siamo stati bravi a non farci influenzare negativamente da un episodio arbitrale molto rivedibile: il rigore assegnato ai pesaresi per fallo su Okoro. All’intervallo eravamo consapevoli di non aver concesso nemmeno una conclusione nello specchio ad una squadra forte come la Vis Pesaro. Nonostante il campionato meraviglioso che i padroni di casa stanno disputando siamo riusciti a vendicare l’immeritata sconfitta dell’andata, grazie ad un secondo tempo perfetto. La squadra è sempre stata equilibrata, non ha mai perso la testa e ha giocato con quella aggressività, quella ’bava alla bocca’ che a me piace tanto e che in casa spesso ci manca".

Lorenzo Mazzanti