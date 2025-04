Derby Vis Pesaro-Rimini: Rimini vince 2-1, espulso Okoro

Vis Pesaro

1

Rimini

2

VIS (3-4-2-1): Vukovic; Palomba (44’ st Rabbini), Coppola (44’ st Ceccacci), Zoia; Peixoto (15’ st Cannavò), Paganini, Pucciarelli, Tavernaro (26’ st Lari); Di Paola, Orellana (26’ st Raychev); Okoro. All. Stellone (squalificato; in panchina Gennari). A disp. Mariani, Zocchi, Tonucci, Neri, Schiavon, Di Renzo.

RIMINI (5-3-2): Colombi; Cinquegrano (28’ st Conti), Fiorini, Gorelli (11’ st Bellodi), Lepri, Falbo; Piccoli (11’ st Megelaitis), Malagrida (28’ st Lombardi), Garetto; Ubaldi, Gagliano (17’ st Leonardi). All. Buscè. A disp. Vitali, Semeraro, De Vitis, Langella, Cioffi, Parigi.

Arbitro: Dini di Città di Castello.

Reti: 38’ pt Di Paola rig., 5’ st Ubaldi, 9’ st Fiorini.

Note – Sole (20°), spettatori 2.556 (269 ospiti, 689 abbonati), incasso totale 24.376 euro; espulso 35’ st Okoro (gioco violento); ammoniti Gorelli, Di Paola, Leonardi, Palomba, Bellodi, Zoia, Coppola, Ubaldi, Fiorini, Lombardi, Gennari (all.); angoli 7-6; recupero 1’ + 6’.

Quando alla Vis gli prendono i cinque minuti. Il derby che sembrava in controllo, sfugge di mano in avvio di ripresa: un buco sulla fascia, un corner lasciato sfilare. E non c’è modo di riprenderlo, anche perché saltano le coordinate mentali, il respiro si fa affannoso, Okoro si fa cacciare per una gomitata. E Colombi nega la doppietta a Di Paola. Era già successo altre volte, di incassare l’uno-due e compromettere tutto: a Campobasso, in casa con la Torres, a Terni e per ultimo a Carpi. Gli allenatori li chiamano black out, qui ci sta dentro un po’ di presunzione, qualche leggerezza di troppo e gli immancabili errori dell’arbitro: il pari riminese sembra viziato da un fallo di Cinquegrano su Di Paola, il secondo origina da un corner propiziato da un gesto manesco su Okoro.

Nel giorno in cui la Vis torna a rivedere un rigore dopo 4 mesi, il rapporto con i direttori di gara resta conflittuale: vince la squadra che commette quasi il doppio dei falli (25 a 14), mentre le dieci ammonizioni servono più a spezzare il ritmo che altro. E prima di quello a Okoro, poteva starci un rosso a Bellodi che prende per i capelli Zoia. Vince il Rimini dell’ampio turn over con vista coppa, coi rincalzi motivati a dovere. Stellone se la gioca col doppio trequartista: dentro Orellana, al quale però manca sempre il soldo per far la lira.

La Vis prende di petto il derby aggredendo forte, così da infiammare un Benelli finalmente pieno. Arriva spesso al tiro ma non prende la porta: 5 conclusioni a lato (di Tavernaro e Peixoto le più pericolose). Quando il Rimini elude la pressione, trova spazi invitanti e stuzzica Vukovic. Il vantaggio su un lancio di Palomba per il taglio di Okoro che sfugge a Gorelli e viene steso in area: Di Paola trasforma firmando il 5° centro personale. La Vis soffre anche le palle inattive: viene graziata da Ubaldi prima del riposo, non da Fiorini per il gol partita. Prima succede il pari: cross di Cinquegrano impattato sottomisura di Ubaldi (già cecchino un anno fa) a bruciare Peixoto. A stretto giro la rasoiata di Fiorini su un corner a marcature lasche dove Garetto può anche concedersi un liscio. La Vis avrebbe tempo per rimediare: Zoia per Orellana, cross che si impenna e Colombi si inarca sulla testata di Peixoto. Si sente l’assenza dell’ex Nicastro, uomo dei raccordi e delle spizzate. Stellone butta dentro tutte le punte, i suoi nell’assalto riescono a spremere due punizioni dal limite, con DiPa alla battuta: sulla prima Colombi miracoleggia, la seconda è fuori misura. Difficile dire quanto il Rimini credesse a questa vittoria, che pareggia l’andata. Di certo ha mostrato lucidità e cinismo, sfiorando anche il terzo. La classifica vissina si complica. Inutile far previsioni sul piazzamento playoff, conterà di più come arrivarci.