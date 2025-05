Derby Vis Pesaro Rimini, allerta alta e massiccio servizio d'ordine: in arrivo quasi 600 tifosi ospiti

Pesaro, 11 maggio 2025 – Grande dispiegamento di forze per il derby vis Pesaro - Rimini che si disputerà questa sera alle 20 allo stadio Benelli. Massiccio il servizio d’ordine messo in campo dalla Questura, con il coordinamento del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, per accogliere i circa 588 supporter riminesi (settore ospiti al completo) che sbarcheranno a Pesaro.

Il servizio di sicurezza prevede la presenza di oltre 80 unità di rinforzo tra agenti di polizia e carabinieri oltre a 30 uomini tra le risorse territoriali a presidiare il campo sportivo. L’allerta e’ alta per scongiurare possibili disordini tra le due tifoserie. Tra i sostenitori delle due squadre, Rimini e Vis Pesaro, esiste una rivalità di vecchia data.

Questo, unito al fatto che, trattandosi dei play off di serie C la posta in gioco è alta, fa sì che quello in programma per questa sera non sia sicuramente un match come tutti gli altri.