Derbyssimo al Bonci. Il Fosso riceve la Vigor

Oggi alle ore 15, allo stadio "Marcello Bonci", andrà in scena un match che va ben oltre i tre punti in palio: Fossombrone contro Vigor Senigallia è un derby che sa di rivalità. Le due squadre, separate da pochi chilometri, ma unite da storie spesso intrecciate, tornano a darsi battaglia. Nell’ultimo precedente dello scorso 31 agosto, in Coppa Italia Serie D, Fossombrone e Vigor Senigallia si affrontarono al Bonci in un incontro equilibrato e crudele. Una delle note più curiose di questo pomeriggio è la presenza, nell’organico del Fossombrone, di Lorenzo Mancini, classe ‘98, per lunghi anni simbolo della Vigor Senigallia. Dopo oltre cento presenze in rossoblù, ha deciso di sposare la causa di Fossombrone e di misurarsi subito con il suo passato in uno scontro così intenso. Mancini è un centrocampista duttile, capace di ricoprire più ruoli, la sua polivalenza potrà tornare utile al tecnico Giuliodori. Il suo trasferimento è stato descritto come "scherzo del destino": firmare per la rivale e affrontarla subito nel derby suona in modo ironico, ma proprio per questo aggiunge spessore emotivo alla sfida. Ovviamente, l’ex vigorino non sarà atteso come protagonista assoluto, dovrà inserirsi nella catena tattica e fisica di Giuliodori servirà qualche tempo, da escludere quindi la sua presenza nell’undici titolare. I tifosi del Fossombrone spingeranno i propri beniamini sin dal primo minuto, mentre quelli della Vigor, cercheranno di far pesare la loro presenza e dimostrare che la voce rossoblù sa farsi sentire.

Così in campo.

Fossombrone (4-3-1-2): Bianchini; Ronchetti, Giunchetti, Kljaic, Fabbri; Bucchi, Masawoud, Ghinelli; Agogo; Sanè, Kyeremateng. A disposizione: A disposizione: Ubertini, Brisku, Procacci, Imbriola, Mancini, Valmori, Likaxhiu Antonelli, Di Paoli, Giometti. All. Marco Giuliodori

Vigor Senigallia (4-3-3): Novelli; Tomba, Urso, Shkambaj, De Marco; Gambini, Pandolfi R., Tonelli; Balleello, Braconi, Alonzi. A disposizione: Taina, Bucari, Beu, Pompilio, Subissati, Magi Galluzzi, Gasparroni, Pesaresi, De Feo, Caprari, Respighi Allenatore: Giuseppe Magi

Valerio Paganelli