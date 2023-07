Deruba dei gioielli la compagna E ci fa 900 euro al Compro Oro

Aveva traslocato dal fidanzato portando con sé anche i suoi ori perché non si fidava di lasciarli nella sua casa vuota alla mercé di qualche malintenzionato. Si sbagliava. Quell’abitazione era il posto sbagliato. Ma soprattutto lo erano le mani del fidanzato che si sono impossessate dei preziosi per rivenderli a un Compro Oro di Fano. L’Arsenio innamorato più dell’oro che della compagna è un fanese di 71 anni (69 all’epoca del fatto), a processo per furto aggravato dall’abuso di coabitazione. Anche la vittima è fanese. Il fatto risale a ottobre 2021. I due decidono di andare a convivere nella casa di lui. Lei ha un piccolo tesoretto e pensa di metterlo al sicuro portandolo con sé. Poco dopo però si accorge della sparizione di alcuni gioielli: due bracciali, un anello con pietra preziosa, due paia di orecchini, due fedi, un ciondolo, cinque frammenti di oro. Non ci impiega molto a capire chi sia stato. Messo alle strette, il compagno rivela di averli venduti a un Compro Oro ricavandoci 880 euro. Scatta la denuncia e lui finisce a processo (difeso dall’avvocato Alberto Bordoni). Ieri udienza rinviata per un difetto di notifica.

e. ros.