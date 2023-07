Derubata mentre fa shopping Prof si trasforma in 007

Anziana derubata mentre sta comprando un paio di scarpe, ma la figlia si mette sulle tracce della presunta ladra, che è riuscita a spillarle circa mille euro, e non riesce ad acciuffarla per un soffio. Vittima del borseggio, la mamma di una docente di 33 anni, di Fossombrone, venerdì pomeriggio, all’interno di Pittarosso, nella zona industriale di Bellocchi. Sulle tracce della malvivente, che ha agito con la complicità di un’altra donna, gli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato. Sono circa le 16, quando l’insegnante, in compagnia della madre e del figlioletto, entra nel negozio per comprare un paio di sandali al piccolo. Mentre il trio cammina tra gli scaffali, l’anziana, che tiene la borsa aperta al braccio, viene urtata da una donna ma non ci fa caso. Poco dopo, al momento di pagare l’acquisto alle casse, la signora non trova più il borsellino e comincia a dubitare della casualità di quanto accaduto poco prima. La figlia fa un rapido controllo in macchina, pensando che il borsellino fosse caduto dalla borsa tra i sedili, ma niente da fare. Mentre mamma e figlia ricostruiscono quello strano scontro, stranamente avvenuto in un corridoio spazioso, quando cominciano ad arrivare sul telefonino le notifiche di ingenti prelievi agli sportelli bancomat: il primo di mille euro, che per fortuna non va a buon fine, seguito da un altro di 700.

Passa qualche minuto, quando arriva l’accredito di un acquisto fatto nel negozio "Fuligni giochi e sport", in zona ex zuccherificio. A quel punto, la docente salita in macchina, raggiunge la rivendita, che si trova ad appena 5 chilometri. La titolare le dice che, qualche minuto prima, una donna con un cappello ha comprato dei giocattoli, pagando con una carta di credito, ed è uscita in direzione del vicino parcheggio. Un’altra concitata corsa verso l’area di sosta, dopo aver chiesto ai passanti se avessero notato la furfante col cappello, ma niente. Intanto, sul luogo, sono giunti alcuni agenti in borghese della polizia, coordinati dal dirigente, Stefano Seretti, che hanno ascoltato i testimoni e controllato la zona. I poliziotti hanno acquisito le riprese degli impianti di videosorveglianza, soprattutto quello interno al negozio di scarpe, e avviato le indagini.

Marco D’Errico