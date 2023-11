Derubavano gli anziani: inflitti 14 anni di carcere

Hanno rubato nelle case degli anziani. Il metodo che usavano cambiava in continuazione: si spacciavano per fisioterapiste, dottoresse, parrucchiere, massaggiatrici, persone in cerca di una casa da affittare e addette alla raccolta dei rifiuti. Il tutto per entrare indisturbate nelle case di persone anziane e derubarle di oro e soldi. In un anno, le malviventi hanno messo a segno 24 furti nelle Marche, compresa la nostra provincia. A fermare la scia erano stati i carabinieri di Osimo, a maggio del 2019, arrestando la banda. Ieri, per quei furti, le tre donne sono state condannate ad oltre 14 anni di carcere. Sono Rita di Rocco, 57 anni, che ha preso 4 anni di carcere per un solo furto, Clelia Spinelli, 44 anni, a cui sono stati inflitti 5 anni e 2 mesi per cinque furti e Dora Spinelli, 48 anni, che ha preso 5 anni e 2 mesi di reclusione sempre per il riconoscimento di 5 furti. Il valore della refurtiva è stato stimato per circa 85mila euro.