Des Bains, facciate nuove: i leoni tornano a ruggire

Arrivano i muratori nel più vecchio hotel della zona mare e cioè il Des Bains che corre tra viale della Repubblica e viale Trieste. Nel corso della mattinata di ieri sono state montate le impalcature. Ma il rifacimento riguarda solamente le facciate. I lavori sono stati affidati all’architetto Ferdinando Leoni che già aveva effettuato le stime dell’immobile che è stato poi acquistato all’asta.

"Vogliamo terminare tutto il lavoro entro la fine di maggio – dice il professionista – anche perché il ristorante ’Pasta e Piazza’, torna poi a mettere i tavolini per i clienti sul marciapiede di viale della Repubblica. Il lavoro che sta per partire riguarda il rifacimento delle facciate ed anche la sostituzione degli attuali infissi. Non solo questo perché nel conto abbiamo anche messo la ripulitura degli storici leoni che sono all’entrata dell’hotel e del ristorante. Se i colori restano quelli attuali? No, stiamo pensando a colori pastello più tenui rispetto al giallo ocra attuale, ma prima di decidere vogliamo anche consultarci con alcuni storici della città come Roberto Malini".

La funzionalità dell’albergo non viene compromessa per cui continuerà a lavorare, anche se a scartamento ridotto come saranno questi due mesi che anticpano la stagione estiva.

Una operazione, quella che riguarda il Des Bains che era stata messa in preventivo da ormai molti mesi, e cioè da quando c’è stato il passaggio di mano dell’hotel. L’albergo Des Bains che è stato acquistato all’asta da un imprenditore della metalmeccanica, dal primo febbraio è stato preso in gestione da una società a cui fanno capo altri tre hotel della zona mare: l’Embassy, il Metropol ed anche il Caesar.

Non è il solo hotel con lavori in corso perché le impalcature sono state montate anche in altre strutture ricettive di viale Trieste, fronte nord, proprio per essere pronte per l’estate che è ormai alle porte. Sempre a proposito di hotel stanno procedendo spediti i lavori per la ricostruzione dell’ex Garden in viale Triste acquistato dalla Renco. L’impresa che sta eseguendo i lavori è ormai arrivata al terzo piano dei sette previsti. E si andrà avanti fino all’inizio dell’estate perché poi i lavori si fermeranno per riprendere a settembre.

Il nuovo Garden potrebbe riaprire i battenti per l’inizio della estate 2025. All’interno è previsto anche un ristorante che servirà i clienti sia dell’hotel che estrerni, e che verrà dato in gestione.