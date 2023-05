‘Des Bains’, giallo svelato Mister X è Alceste Vitri

Anche se ancora non c’è l’ufficialità, l’hotel Des Bains, tra viale Trieste e viale della Repubblica, è stato comprato all’asta dall’imprenditore di Montecchio Alceste Vitri, titolare sia della Rivacold che della Vitrifrigo, uno dei gruppi più importanti della provincia e che dà occupazione a circa 1.300 persone.

Il segreto è durato solo un paio di giorni: la famiglia di Vallefoglia è notoriamente molto riservata e forse per questa ragione voleva attendere la conclusione dell’operazione per ufficializzare questa acquisizione. Il Des Bains è stato acquistato per un milione e 315mila euro e il rogito dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

Vitri, stando al suo consulente, e cioè l’ex presidente degli albergatori Fabrizio Oliva non avrebbe nessuna intenzione di mandare avanti in prima persone questo hotel che ha 72 camere, ma lo darebbe in gestione. Alla fine dell’estate dovrebbero essere risistemata la facciata che risale ai primi anni del Novecento.

La famiglia Vitri, sotto il profilo immobiliare, è attiva da diversi anni con investimenti in città: perché oltre ad un moderno complesso in viale Trento poco distante da viale Marconi, possiede anche tutto il ‘blocco’ che una volta ospitava gli uffici dell’Enel di via Buozzi a poche centinaia di metri da piazzale Matteotti. Non solo questo perché negli ultimi anni Alceste Vitri ha comprato per i figli due ville: una è l’ex Boscia in viale Trieste che è proprio accanto all’hotel Des Bains, ed un’altra poco distante, in viale Cesare Battisti – anche questa storica – perché apparteneva alla famiglia Tombesi, ex sindaco della città e passato alla storia come ‘Ugo il demolitore’ perché fece abbattere le mura roveresche, dando... respiro alla città.