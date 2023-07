D’estate il cinema è diverso Quattro film sotto le stelle

Partirà martedì l’ottava edizione di ‘Sotto le stelle. Il cinema all’aperto’, che porta il grande schermo nel secondo cortile di palazzo ducale nei mesi estivi. L’iniziativa, nata nel 2016 per opera di Giovanni e Marianna Paci, punta a proporre quattro film da proiettare quando solitamente le sale cinematografiche sono chiuse, tra luglio e agosto. "Quest’anno – spiegano gli organizzatori – la scelta dei titoli si è basata sul concetto di diversità nelle sue varie sfumature, presentando pellicole differenti tra loro sul piano della nazionalità, del genere e dello stile della regia. Le proiezioni inizieranno alle 21.30, cominciando l’11 luglio con ’Scompartimento numero 6’, gran premio della giuria a Cannes 2021; segue ’Father and son’ martedì 18 luglio; il primo di agosto sarà la volta di ’Due giorni, una notte’ dei fratelli Dardenne, per chiudere la rassegna l’8 agosto con il thriller moderno ’I soliti sospetti’, vincitore nel ’96 di due Oscar. I film saranno trasmessi in lingua originale con sottotitoli in italiano: è una scelta in cui crediamo fortemente e, dopo sette edizioni, possiamo affermare che il pubblico gradisce, nonostante l’abitudine al doppiaggio". La rassegna è realizzata con l’associazione ‘Il Nascondiglio’ e il supporto del Comune di Urbania.

