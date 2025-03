Destra, sinistra e Patria italiana. Ercolani presenta “MicroMega“

Sullo sfondo del tricolore che, come un “povero Cristo“, sta sulle ginocchia della “Pietà“ michelangiolesca, domani alle 18,30, alla libreria “Il Catalogo“ di via Castelfidardo a Pesaro, per l’evento "dialogo su destra e sinistra oggi", Paolo Ercolani, filosofo e docente dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, discuterà con Silvia Sinibaldi, giornalista presentando in anteprima nazionale il nuovo numero monografico della rivista di cultura, politica e filosofia “MicroMega“ dedicato all’Italia della destra al governo col titolo: “Povera patria. L’Italia al tempo di Meloni“.

Ercolani è autore di un lungo saggio ospitato nel volume, che fin dal titolo prefigura la ricostruzione del pensiero della destra dai valori tradizionali fino ai tempi odierni: "da Nietzsche a Elon Musk". Storica rivista della sinistra illuminista italiana, creata a condotta per anni da Paolo Flores D’Arcais, e oggi diretta da Cinzia Sciuto, “MicroMega“ è il più prestigioso e autorevole "pensatoio" cartaceo di analisi e riflessione sui grandi temi dell’attualità.

"Si sente dire da più parti che destra e sinistra non esistono più – afferma Ercolani – ma non è così. Semmai è che il livello medio dei politici si è talmente abbassato che loro per primi non sono in grado di tradurre in azioni concrete ideali teorici che neppure conoscono più. Quanto alla destra – prosegue – da Nietzsche a Elon Musk si è evoluta in modo da risultare più rispondente alle esigenze della popolazione, tanto che un po’ tutte le grandi nazioni si stanno spostando da quella parte. Il punto da capire, che preoccupa molti, è quanto questa destra presenti elementi in comune con nazismo el fascismo".

Si parlerà di destra e sinistra anche a livello locale, dalle vicende più recenti del pesarese, storicamente di sinistra, fino alle prossime elezioni regionali, già calde fin d’ora. L’incontro è libero, gratuito e atteso e i posti limitati: seduti si sta meglio, basta arrivare prima.