Detenuto ferisce quattro agenti, la protesta del sindacato

Allarme e paura ieri nel carcere di Villa Fastiggi. Un detenuto di nazionalità pakistana ha dato in escandescenze aggredendo quattro agenti di polizia penitenziaria, ferendoli. L’uomo ha minacciato con una lametta di tipo consentito il personale ma poi è stato riportato alla calma. Successivamente, durante le operazioni di rito per garantire ordine e sicurezza, nella camera del detenuto pakistano, la polizia penitenziaria ha rinvenuto un frutto fatto macerare sul fornello per ottenere una sostanza alcolica. Al momento del rinvenimento, il detenuto dava in escandescenza spaccando tavolo e sedie e minacciando gli agenti di lanciare bombolette di gas per poi appiccare un incendio domato con l’ausilio di estintori. Successivamente ha colpito al volto un agente e ha tagliato una mano ad un altro. Nelle operazioni di contenimento altri 2 agenti sono stati feriti. Uilpa protesta per lo stato di abbandono del carcere di Villa Fastiggi.