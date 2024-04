Devastò l’hotel Elvezia. Condannato nigeriano

È stato condannato ad un anno e 11 mesi di reclusione con revoca della misura cautelare, oltre al pagamento di una multa da 700 euro, il 23enne nigeriano che lo scorso 13 agosto aveva devastato l’hotel Elvezia in viale Fiume, pretendendo (senza ottenere nulla) anche 1500 euro, 5 donne disponibili, lo chef e un menù nigeriano. Non contento, in un momento di rabbia e delirio, aveva colpito con delle pietre anche i due titolari, Andrea Verde e Angelo Rinaldi, mentre il resto della clientela era in fuga dall’hotel.

Ieri mattina proprio Rinaldi e Verde sono stati ascoltati in aula e quest’ultimo, prima della sua testimonianza, ha rimesso la querela nei confronti del nigeriano per "ragioni umanitarie". Rinaldi invece no. L’imputato, presente anche lui in aula e affiancato dall’interprete, ha reso dichiarazioni spontanee sottolineando come, quella rabbia, fosse dovuta ad una situazione di disagio che lo vedevano alterato perché gli erano stati sottratti in precedenza documenti e cellulare. Al 23enne sono state riconosciute le attenuanti generiche.

g.m