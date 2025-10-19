Devin Alaqua: "Noi, riferimento del settore giovanile marchigiano"

La Vis Pesaro è il punto di riferimento del settore giovanile marchigiano. Qui non si formano solo calciatori e calciatrici ma persone con principi sani. Il settore giovanile è il perno del progetto Bosco e punta a essere un ricco serbatoio di nuovi talenti per la prima squadra.

Non ha usato mezzi termini il responsabile del settore giovanile Devin Alaqua nella prima conferenza stampa della storia vissina interamente adibita a presentare la nuova stagione del settore giovanile e le nuove maglie da gioco, Under 11 e 12 sponsorizzate da MB Costruzioni mentre quelle dall’Under 13 all’under 17 con Tda Informatica come sponsor fronte maglia ed EcoCostruzioni nel retro.

Lo stesso Alaqua ha aggiunto: "Acquistando giocatori provenienti anche dalle basse Marche e da vari luoghi della Romagna la Vis è diventata appetibile anche a livello regionale e il V-Park, centro sportivo avanguardistico per la Lega Pro, è nato proprio con questa finalità. Siamo iscritti a tutte le categorie giovanili nazionali e curando tutti quegli aspetti utili all’atleta per diventare una persona migliore in futuro siamo un polo di riferimento sia a livello calcistico che morale.

Grazie al nostro sponsor EcoCostruzioni stiamo portando avanti due progetti: il primo, in partnership con il centro Jonas e la dottoressa Michela Ucchielli, riguarda la sfera psicologica dei nostri ragazzi e li abitua all’ascolto e al rispetto verso sè stessi e verso gli altri; il secondo, in collaborazione con il centro Phisyo12 e FisioPostura, si focalizza sulla loro postura e li tutela nella crescita.

Un lavoro che sta producendo calciatori di gran livello come il centrocampista 2008 Edoardo Mariani, esordiente qualche giorno fa con la Nazionale Under 18, o il 2011 Brando Cela, ceduto l’estate scorsa all’ Empoli dopo cinque anni di settore giovanile vissino.

Un progetto abile ad attirare su di sé le attenzioni di molti sponsor tra cui tda informatica, rappresentato in conferenza dalla sua responsabile marketing Laura Marzella, e MB Costituzioni, rappresentato dal suo direttore marketing Gaetano Di Guardo. Se per la Marzella "gli obbiettivi di crescita biancorossi sono perfettamente allineati a quelli della tda, poiché entrambe valorizzano il lavoro di squadra e la passione con cui lo si fa puntando su disciplina e innovazione per raggiungere i propri obbiettivi" anche per Di Guardo il discorso non è molto diverso. Il direttore Marketing di MB Costituzioni ha infatti dichiarato: "Abbiamo scelto di investire sulla Vis poiché attratti dalla serietà con la quale questa società segue il mondo giovanile e con la quale fornisce sostegno ai propri atleti anche a livello psicologico".

Lorenzo Mazzanti