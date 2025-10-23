Di Cagli non si scordò mai: "Passava qui e ci aggiornava sulle sue ultime iniziative"

La scomparsa di Eligio Palazzetti, anche nella sua città di nascita, ha suscitato profondo cordoglio nei più anziani che lo ricordano nei primi anni di gioventù quando abitava con la famiglia in via Celli, nel centro storico. Da Cagli emigrò a Pesaro alla fine degli anni quaranta. A ricordarlo è il suo primo amico d’infanzia, Giuseppe Foresto: "Anche dopo la sua residenza avvenuta da giovane a Pesaro, siamo sempre rimasti amici, un amico da sempre. E mi piace sottolinearlo anche quando era all’apice della sua attività ed ogni volta che passava per Cagli si fermava nella mia officina e mi raccontava e si confidava di tutte le sue iniziative. Eravamo giovanissimi vicini di casa e i primi giochi li facevamo nella piazzetta di San Bartolomeo. Nelle nostre famiglie c’era un legame di forte solidarietà, non eravamo benestanti, tutt’altro e si condividevano molte cose. Sua mamma faceva la sarta e negli ultimi anni della sua esistenza Eligio gli costruì una bella casa vicino a suo fratello Lorenzo Leoni, un ex corridore degli anni trenta che partecipò a Giri d’Italia e un Tour de France. Eligio era una brava persona, a Cagli da giovane era il mio amico più affettuoso ma anche un amicone di tutti e mi raccontò che quando arrivò a Pesaro da giovane geometra appena diplomato acquistò un terreno che nessuno voleva. Iniziò da li la sua prima costruzione per poi continuare nel tempo a diventare uno dei più importanti costruttori di Pesaro e non solo". Altro ricordo è quello del geometra Paolo Cangini, un cagliese che per qualche decennio ha seguito come responsabile i suoi cantieri tra Marche ed Umbria fino alla pensione: "Ci lasciava molta libertà, indipendenza e ogni tanto veniva nei cantieri per constatare come procedevano i lavori e se c’era bisogno dava consigli senza essere mai invadente. Dal 1972 ho iniziato a lavorare nel suo cantiere "Molinello vivere nel verde" di Sengallia, oltre cento appartamenti, poi a Jesi altri cento ed a Fano "Madonna ponte", centosettantacinque e ricordo i seicentocinquanta a Pesaro sul Lungofoglia. In Umbria a Perugia centocinquanta a Madonna Alta e dove era la prima sede della Perugina a Fontivegge altri centosettanta". Non si era mai dimenticato della sua città natale. Ecco un breve commento di un suo nipote, Alessandro Alessandri: "In pochi giorni ho perso due persone che, oltre ad essere zio e cugina, mi hanno insegnato molto sul mio lavoro".

Mario Carnali