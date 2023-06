"Di economia circolare non c’è niente Soltanto profitto"

Una lettrice, Giulia Saccomandi, ci scrive: "Ho partecipato al prestigioso Festival dell’Economia di Trento e si è parlato a lungo dell’economia circolare e della sostenibilità definendoli i pilastri del futuro. Purtroppo, il progetto di questa discarica a Riceci ci allontana ancora di più da quel futuro. E’ impossibile non notare la forte incoerenza tra i valori portati avanti dagli stessi promotori di questo progetto, mi riferisco in particolare a Marche Multiservizi, e l’impatto estremamente negativo che il progetto stesso genererà. Basta leggere il Bilancio di Sostenibilità di Mms per notarlo: dico solo che si citano misure di riduzione dei conferimenti di rifiuti in discarica! I promotori di questo progetto, inclusi i proprietari dei terreni venduti, hanno pensato solamente ad una soluzione semplice e redditizia, senza nemmeno interrogarsi degli impatti negativi sull’ambiente e sulla comunità locale. Fintanto che si continuerà ad avere una visione di breve termine e a pensare che il profitto venga prima del rispetto della società e dell’ambiente questo tipo di iniziative, purtroppo, continueranno ad esserci".