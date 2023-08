Di gestione rifiuti a Fano si parla domani al Pino Bar

La discarica di Monteschiantello è diventata ormai centrale a livello provinciale. La creazione di una società di scopo per la gestione, tra Fano e Pesaro e quindi tra Aset e Marche Multiservizi, era stata tirata fuori e messa sul tavolo della discussione alcuni giorni fa da alcuni ex amministratori della città: due ex sindaci come Francesco Baldarelli e Cesare Carnaroli a cui si è aggiunto l’ex assesore comunale Tiziano Busca, portavoce del partito socialista. La loro proposta verrà illustrata domani mattina alle 10 e 30 al Pino Bar all’inizio del Corso. Un argomento caldo e strategico perché qui a fianco parla di questo problema anche il sindaco Massimo Seri. In questo momento di grande difficoltà, soprattutto per Pesaro, arrivano dalla città una serie di proposte che rilanciano una collaborazione tra la seconda e la terza città della regione. Baldarelli, Carnaroli e Busca sono per la creazione di una società di scopo proprio per la gestione di Monteschiantello, discarica che ha ancora molti anni di vita e che ha anche la possibilità di essere ampliata.