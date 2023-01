Di getto verso il Carnevale Pronti 180 quintali di dolciumi

Una pioggia di 180 quintali di dolciumi per il Carnevale 2023 (5-12-19 febbraio). Sulla folla che assisterà alle sfilate dei carri allegorici, lungo viale Gramsci, pioveranno cioccolatini (155 quintali) e caramelle (33 quintali) della Dulciar, l’azienda di Noci, in provincia di Bari, a cui quest’anno la Carnevalesca ha affidato il getto. L’azienda, di proprietà della famiglia Laera sin dalla sua nascita (1977), è una importante realtà italiana nell’arte della cioccolateria e dei prodotti tradizionali come il il Pandorone, dalla forma innovativa che richiama il pandoro ma interamente di cioccolato.

"Siamo contenti della nuova collaborazione – ha commentato la presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli – con la Dulciar, una azienda familiare di grande qualità". Poi l’invito ai fanesi ad acquistare una postazione getto: "E’ un’esperienza bellissima, veramente entusiasmante, che tutti i fanesi dovrebbero fare". Una postazione getto, che comprende 5 persone più due bambini, costa minimo 2mila euro. Con questa cifra ogni soggetto avrà a disposizione due casse, ma se ne possono acquistare anche di più. Chi si è assicurato la possibilità di accedere alla postazione getto gratuitamente è la vincitrice della lotteria riservata ai tesserati: si tratta della signora Elena Balducci, che sarà in prima fila nel lancio dei dolciumi. Gli altri due tesserati che si sono classificati al secondo e al terzo posto, sono Francesco Aiudi e Silvana Facchiano che riceveranno come riconoscimento una coppa.

Altra novità di quest’anno è il ritorno della lotteria del Carnevale. "ll biglietto – hanno spiegato spiegato Danilo Carboni e Stefano Mirisola – costerà 3 euro e metterà in palio 12 premi: il primo è una Auto Aixam minauto access della concessionaria Eusebi. Secondo premio un abbonamento metodo Wyb al Personal Fitness Lab. Il terzo una bici elettrica di BC Cascioli. Il quarto estratto si aggiudica una coppia di lettini stagionali ai Bagni Carlo, il quinto un monopattino elettrico di Vagnini, il sesto un menù degustazione di 8 portate con vini in abbinamento per 2 persone al ristorante Il Galeone, il settimo un buono viaggio da 300 euro alla Tuqui Tour, l’ottavo una borsa della Gioielleria Pacifici, il nono un tritacarne da Arredare la Tavola, il decimo un telefono Zte Blade A72 5G alla Vodafone-Tim Stazione, l’undicesimo una trousse di trattamenti alla Profumeria Taussi, il dodicesimo una fornitura di 10 bottiglie di Moretta al Caffè del Porto".

Il primo appuntamento con il Carnevale sarà la Cena Grassa, il prossimo martedì 17 gennaio, al Mediterraneo Show Restaurant (strada nazionale Adriatica 53) L’evento, con inizio alle 20, avrà una finalità benefica ed il ricavato della cena sarà devoluto all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Pesaro e Urbino. Inoltre la cena, che avrà come primo piatto la pasta del Vulon del pastificio Montagna, sarà preparata dalla delegazione dell’Apci Marche insieme allo Chef Antonio Ciotola. In sala, a servire ai tavoli, saranno i consiglieri dell’Ente Carnevalesca mentre l’intrattenimento musicale sarà dei The Python, uno dei gruppi protagonisti della passata estate fanese. Il costo è di 20 euro bevande escluse. Info: 0721.548682-328.0066763.

Anna Marchetti