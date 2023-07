Di Meo & Gargamelli stasera al Gra’

Oggi alle 21,30 al Gra’, in via Rossini 24, a Pesaro, è prevista l’esibizione di Marco Di Meo & Roberto Gargamelli, un duo formatosi nel 2005 e affascinato dalla musica di ogni etnìa e genere che si dedica alla world music per avere la possibilità di abbracciare i più diversi stili musicali, filtrati attraverso proprie composizioni e interpretazioni, valorizzate dalle innumerevoli esperienze maturate dai due musicisti.

Il duo ha effettuato numerosi concerti in tutta Italia e in Francia confezionando successo dopo successo, nel giugno 2015 è stato invitato alla rassegna “Un paese a sei corde“ (Novara) prestigioso festival al quale partecipano i migliori chitarristi internazionali. Musiche di diversa “provenienza geografica“ proposte nel personale stile Incipit Suite dove l’ecletticità, la verve e la personalità dei componenti trova ampio sfogo sia nella rielaborazioni e arrangiamenti di brani già esistenti che nelle loro composizioni originali.

Ogni brano è un istantanea che fissa le emozioni. Consigliata la prenotazione: 333 3590265 o 0721 1711769.

