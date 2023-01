"Di notte una sola ambulanza non basta"

"La situazione è preoccupante. Siamo stati molto fortunati che fino ad oggi non sia ancora successo niente. Per questo l’attenzione sul problema Potes Fano deve essere mantenuta alta. Il territorio da coprire è molto ampio e la possibilità di intervento con una sola ambulanza in orario notturno è ridotta al limite". E’ una preoccupazione condivisa anche dal sindaco di Fano Massimo Seri, primo responsabile della salute pubblica dei cittadini, quella che grazie all’interrogazione presentata della consigliera 5 Stelle Marta Ruggeri, ora arriva in consiglio regionale: là dove si possono e si devono prendere presto decisioni al riguardo. "Occorre dare una copertura maggiore alla terza città delle Marche - spiega Federico Tinello della Fials, sindacato delle autonomie locali della sanità - che non può permettersi di avere di notte un gap (rispetto al giorno) del 50% dei mezzi a disposizione: dalle 8 alle 20 ci sono un’ambulanza medicalizzata e una infermieristica, dalle 20 alle 8 solo la medicalizzata. E’ auspicabile che almeno l’ambulanza infermieristica prosegua il suo servizio su 24 ore e non solo su 12. Perché nel caso di interventi meno gravi si può mandare quella infermieristica mentre l’ambulanza con il medico rimane sempre a disposizione. Se un giorno ti trovi ad avere tre codici rossi su Fano, cosa fai? Nessuno può dire che non capiterà mai perché non è successo fino ad oggi". Nell’emergenza infatti tutto è imprevedibile, con la pandemia si è visto. "Sì, nei territori montani le percorrenze sono più lunghe perché hanno una viabilità difficile - prosegue il sindacalista - ma Fano, che ha già un gran numero di interventi (in media 20 uscite al giorno, ndr) deve fare il conto con l’aumento della popolazione nei periodi turistici, ha l’autostrada con tutto il suo flusso, ha la superstrada, un aeroporto e pure un porto. Cose che altre realtà dell’entroterra non hanno e ciononostante hanno il doppio dei mezzi a disposizione. Cagli la notte ha un’ambulanza medicalizzata ed una infermieristica e fanno un decimo delle uscite di Fano, 2 o 3 al giorno".

"E’ indispensabile che la postazione Potes-118 di Fano sia dotata di un altro mezzo in servizio 24 ore su 24, per evitare il rischio di un grave disservizio per la terza città delle Marche nella fascia oraria dalle 20 alle 8 del giorno successivo - afferma Marta Ruggeri dopo aver depositato l’atto ispettivo che incalza la giunta Acquaroli ad attivarsi -. L’intervento dell’unica ambulanza notturna è spesso richiesto anche in altri Comuni vicini a Fano, in un bacino che comprende Valcesano e Valmetauro, quindi è alta la possibilità di emergenze concomitanti, che lasciano scoperta dal servizio del 118 un’intera città di 60.000 residenti, senza contare la presenza estiva di tanti turisti. È quindi inderogabile potenziare l’operatività della seconda ambulanza, può fare la differenza tra la vita e la morte".

Tiziana Petrelli