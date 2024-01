Di Paola, manca il gol dell’ex. Nicastro è prezioso quando conta

Neri F. 6,5. Troppo potente, preciso e improvviso il colpo da fuori di Tomaselli per arrivarci. Evita un gol chiudendo lo specchio a Petermann; reattivo anche due volte nel primo tempo su Tomaselli.

Ceccacci 6. Tocca sempre a lui subire il martellamento a sinistra. Se la cava, limitando Di Mario, sale in appoggio alla manovra (dal 1’ st Mattioli 6. Un paio di giocate sporche, il lavoro a sostegno della fascia destra; suo il cross da cui nasce il pari).

Rossoni 6. Meno risoluto del solito, specie quando si fa infilare in area da Petermann. Per il resto la solita gara attenta (dal 33’ st Molina ng).

Zagnoni 6,5. Qualche appoggio impreciso gli si perdona, se poi va a chiudere ogni buco.

Zoia 6. Bilancio in pari tra quel che subisce e quel che propone in avanti, specie nella ripresa (dal 33’ st Peixoto ng).

Nina 6. Il soldatino di Banchieri ha un compito preciso nel centrocampo a tre (primo tamponare) ed esegue (dal 19’ st Neri G.M. 6. Dove lo metti sta: dapprima a centrocampo, poi dietro quando la Vis passa all’attacco totale).

Di Paola 6,5. Gli è mancato solo il gol dell’ex (paratona di De Lucia). Per il resto la nota regia di qualità. Un pallone invitante per Nicastro non sfruttato. Le palle inattive: pericoli in serie.

Rossetti 6. Per presenza e lavoro di raccordo, continuo. Per giocate, meno incisivo del solito. Condizionato dall’ammonizione (siamo a 9).

Karlsson 6,5. Manzi lo tartassa e non gli dà respiro, lui riesce però a procurarsi le sue occasioni.

Pucciarelli 5,5. Fatica a trovare i collegamenti coi compagni e le soluzioni per penetrare in area. Una punizione dal limite conquistata (dal 19’ st Mamona 6. Porta la novità dei cross dall’esterno, anche se non tutti precisi).

Nicastro 6,5. Quasi sempre spalle alla porta, coi diavoli sul collo. Una brutta palla persa. Poi inventa dal nulla la girata da cui nasce il pari.

Entella: De Lucia 6,5; Manzi 6, Bonini 6,5, Portanova 6; Zappella 6, Corbari 6, Petermann 6 (36’ st Matteazzi ng), Lipani 5,5 (32’ st Faggi ng), Di Mario 6; Montevago 5 (32’ st Vianni ng), Tomaselli 7 (32’ st Faggioli ng).

Arbitro: Di Reda di Molfetta 6. Solita raffica di ammonizioni contro la Vis, ma tiene in pugno la partita.