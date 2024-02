Di Paola, ottimo lavoro nel mezzo. Pucciarelli tramite fondamentale

Neri F. 6,5. Fa da spettatore per buona parte della gara. C’è lavoro solo nel finale, e se la cava molto bene.

Rossoni 6,5. Ci mette un po’ a prendere le misure, poi non concede più nulla. Colpito duro nella ripresa, chiude la gara sanguinante al volto.

Neri G.M. 6,5. Dove lo metti, sta. Schierato a sinistra, tiene a bada Eleuteri e chiude in crescendo. Affidabile.

Zagnoni 6,5. Altra prestazione di spessore. Chiude ogni varco, domina sulle palle alte. Là in mezzo non si passa.

Mattioli 6,5. Stavolta gli tocca la fascia destra e la governa come si deve. Se la Fermana non tira mai in porta è anche merito suo.

Iervolino 5,5. Sarebbe stata una degna prestazione ma il rosso la condiziona. Ingenuo su quel fallo che costringe la squadra in dieci per buona parte della ripresa.

Di Paola 6,5. Ottimo lavoro di tessitura nel mezzo. E i soliti palloni velenosi sui piazzati. Peccato per l’ammonizione (in verità non c’era) che gli farà saltare il derby con l’Ancona.

Rossetti 6,5. Ottima intesa con i compagni, un mare di palloni conquistati. Preiozo anche nei raddoppi sulla fascia.

Karlsson 8. Magnus di nome e di fatto. Prestazione monumentale. Due gol chirurgici, da attaccante di razza. Si mangia il terzo, ma è un incubo per la difesa canarina (43’ st Molina ng).

Pucciarelli 7. Tramite fondamentale con l’attacco. L’assist per il 2-0 è una sintesi mirabile di tutte le fasi: palla conquistata in difesa e lancio per lo scatto dell’islandese. Poi un grande assist per il 3-0 fallito da Karlsson (25’ st Nina. Buon lavoro di tamponamento in una fase delicata).

Nicastro 6,5. Karlsson attacca gli spazi, lui li procura con i contromovimenti. Vicinissimo al gol con una zampata sottomisura (Da Pozzo 6. Uno strappo dei suoi concluso con un tiro debole).

Fermana: Furlanetto 5,5, Eleuteri 6, Fort 5, De Santis 5, Pistolesi 5; Fontana 5,5 (Gianelli 5,5), Giandonato (Niang 5,5), Misuraca 6; Semprini 5,5 (Giovinco 5,5), Petrelli 5 (Sorrentino 5,5), Petrungaro 5,5 (Paponi ng).

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia 6.