Diabete, al via screening gratuito

Screening glicemico gratuito per prevenire il diabete: questo il senso dell’iniziativa promossa per oggi dall’Associazione diabetici di Fano. L’appuntamento è nella galleria del FanoCenter dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 dove sarà allestito uno stand, con il diabetologo Giulio Lucarelli responsabile dei reparti di Endocrinologia e Diabetologia dell’Ast di Pesaro e Urbino, nel quale si misurerà la glicemia, si rileveranno la pressione arteriosa e la circonferenza della vita per valutare l’indice di massa corporea Bmi (Body mass index). Sarà l’occasione per informare i partecipanti sul corretto stile di vita per prevenire la malattia. La presidente di Fand (Associazione italiana diabetici di Fano) Isabella Avantifiori ha ricordato che "l’anno scorso su 300 partecipanti abbiamo individuato 10 persone con indici elevati perché in Italia sono oltre 4 milioni le persone che soffrono di diabete e un milione ne è affetto senza saperlo".

ti.pe.