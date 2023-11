Diabete, in 200 allo screening

Grande affluenza, oltre 200 persone, per lo screening gratuito organizzato dall’associazione diabetici Fand al Fano Center. Tra quanti si sono fatti analizzare dal dottor Giulio Lucarelli (primario Endocrinologia e Diabetologia dell’Ast) con le infermiere specializzate del suo reparto e l’aiuto dei volontari Cri, il 60% erano persone in sovrappeso e quindi ad alto rischio. "È stata una giornata impegnativa - sottolinea la presidente Fand Isabella Avantifiori - per gestire senza intoppi il flusso continuo, dalle 9,30 alle 19,15. In diversi casi gli esami glicemici hanno superato il limite di regolarità. Costoro sono stati sollecitati a presentarsi dal loro medico per accertamenti".