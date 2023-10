Diabete, un algoritmo per anticipare la diagnosi

All’Ospedale di Fano un nuovo algoritmo aiuta i medici a prevedere le complicanze future del diabete. L’Unità di Endocrinologia e Diabetologia dell’Ast Pesaro e Urbino è stata infatti selezionata per un progetto sulla intelligenza artificiale applicata in diabetologia, promosso dalla Società Scientifica Amd (Associazione Medici Diabetologi).

"Nella cartella clinica informatizzata dei centri partecipanti (nella Marche oltre al nostro c’è anche Macerata) - spiega la dottoressa Gabriella Garrapa (foto)dirigente Medico dell’AST Pesaro Urbino e Presidente Sid (Società Italiana Diabetologia) Marche - pochi mesi fa è stato installato un algoritmo che calcola, per ciascun paziente che non abbia già sviluppato la specifica complicanza e che abbia valori validi per almeno il 40% delle variabili predittive, una stima probabilistica dell’insorgenza della complicanza e dell’arco temporale entro cui è più verosimile che tale complicanza si verifichi: entro 2 anni o fra 3 e 5 anni. Si può così migliorare l’appropriatezza terapeutica e la tempestività degli interventi, in un’ottica di riduzione dell’inerzia terapeutica. Ai benefici clinici si aggiungono anche quelli economici, legati al miglioramento dell’assistenza".

Anche di questo si parlerà nel Congresso Regionale di diabetologia organizzato dalla Società Italiana Diabetologia, in programma a Fano per il 28 ottobre nella Sala Riunioni del Centro Pastorale Diocesano (Via Roma, 118). Sono attesi esponenti di spicco della Medicina Generale e delle Diabetologie marchigiane, oltre che relatori provenienti da fuori Regione di rilevanza nazionale e internazionale, per confrontarsi sul tema "L’evoluzione della Diabetologia: un ricco passato, uno sfidante presente, un affascinante futuro" promosso dal responsabile scientifico Garrapa.

"Lo scenario offerto dalla Diabetologia negli ultimi anni è affascinante, con molteplici soluzioni ed opportunità terapeutiche, sia farmacologiche che tecnologiche - spiega la dottoressa -. La "next generation" per la cura del diabete si orienta allo sviluppo di insuline sempre più fisiologiche, con la prospettiva di un’unica iniezione settimanale di insulina basale, insuline sensibili al glucosio e cardioprotettive, terapie orali e iniettive in grado di modificare gli esiti cardiorenali, nuove soluzioni mediche digitali, terapie rigenerative".

Tanti i temi che verranno affrontati con un focus sulle più moderne opportunità terapeutiche insuliniche e non insuliniche, sul trapianto di insule pancreatiche e sull’uso delle cellule staminali pluripotenti per il trattamento del diabete tipo 1.

L’incidenza? "Nelle Marche si stima ci siano 85000 diabetici, di cui 68000 sono seguiti presso i 15 Centri di Diabetologia per gli adulti e il centro di Diabetologia pediatrica al Salesi - snocciola i dati la Garrapa -. Il numero dei pazienti in carico è in continuo aumento (basti pensare che nel 2015 erano 49000 quelli seguiti presso le Diabetologie), dato atteso visto il crescere costante dei nuovi casi di diabete.

I dati Istat stimano poi una prevalenza del diabete nelle Marche pari al 5,3%, in media con il dato nazionale (5,5%), ma sicuramente la percentuale è sottostimata per i casi non diagnosticati. I dati del Sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) promosso e finanziato dal Ministero della Salute dicono che nelle Marche la malattia risulta più diffusa nei soggetti di sesso maschile, di età avanzata, con basso livello di istruzione e molte difficoltà economiche. E risultata inoltre molto più frequente riscontrarlo nelle persone obese.

Negli over 65enni marchigiani si stima che i diabetici siano il 16,4% di cui l’11,7% donne ed il 22,5% uomini".

m. p.