Diagnosi precoce del tumore a Fano: L’otorino fa le visite gratis

Il 18 settembre è possibile sottoporsi a visite gratuite di otorinolaringoiatria all’ospedale Santa Croce di Fano. Un’iniziativa per la diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo, che mira anche a sensibilizzare la popolazione ai sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o erroneamente associati a malattie stagionali. "Gli elementi basilari per una vita lunga e sana – spiega il direttore dell’Ast Pu Nadia Storti – sono la consapevolezza delle avvisaglie, un’alimentazione sana e uno stile di vita attivo. Elementi importantissimi anche nella prevenzione del cancro. Ringrazio gli operatori che hanno dato spazio a questa iniziativa, che ancora una volta dimostra quanto la prevenzione sia un’attività fondamentale e strategica per questa azienda". Per usufruire della visita gratuita all’Ospedale di Fano è obbligatoria la prenotazione chiamando, nelle giornate del 14 e 15 settembre, il numero telefonico 0721-882434 dalle ore 13 alle ore 14 .

"I sintomi dei carcinomi cervico-cefalici sono spesso ignorati o associati a malattie stagionali - spiega il direttore dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria Luca D’Ascanio -, come un comune mal di gola o un raffreddore. Una rapida comprensione delle avvisaglie della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro un’aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata". "La prevenzione è un aspetto fondamentale per la nostra salute – conclude l’assessore alla Sanità della regione Marche Filippo Saltamartini -: una diagnosi precoce aumenta il tasso di sopravvivenza per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata".