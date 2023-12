Dialetti a confronto sul palcoscenico del Branca

Il dialetto la farà da padrone per cinque serate al Teatro Branca di Sant’Angelo in Lizzola. Dopo il grande successo dello scorso agosto all’aperto a Montecchio, il comune organizza l’iniziativa “Dialetti Marchigiani a Confronto“ in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Prosantangelo. Il ciclo dei cinque spettacoli partirà il 17 dicembre alle 17,15 con la Compagnia Dialettale Urbinate, e proseguirà il 13 e 27 gennaio alle 21,15 con le compagnie di Mondolfo e Vallefolgia, poi il 4, il 18 e il 25 febbraio (tutti alle 17,15) con tre compagnie pesaresi.

"La rassegna – dice il sindaco Palmiro Ucchielli – ha lo scopo di promuovere e diffondere l’arte teatrale amatoriale e far rivivere e riscoprire la nostra lingua, il dialetto, come cultura caratteristica e peculiare del nostro territorio".

I biglietti si potranno acquistare da trenta minuti prima dello spettacolo sul posto a costo di 7 euro a persona.

g. v.