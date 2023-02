Dialogare con i figli per fare meglio i genitori: esperti insegnano come

E’ stato presentato ieri e decollerà domani sera (alle 21 in sala consiliare) un progetto di sostegno alla genitorialità organizzato dall’amministrazione di San Costanzo dal titolo ‘Gli adulti e i ragazzi: dialogare, capirsi e sognare insieme’. Quattro incontri, uno al mese, ideati dall’assessore ai Servizi sociali Milena Volpe e dalla sua collega alla pubblica istruzione Anna Maria Sabatini, col patrocinio dell’Ordine degli Psicologi delle Marche, "in cui professionisti psicologi – spiegano le due componenti dell’esecutivo - tesseranno le trame per avvicinare generazioni che sembrano lontanissime e parlare linguaggi diversi. La famiglia rimane il luogo dell’amore e della costruzione della propria identità e dei propri progetti e mentre i figli crescono e costruiscono le loro personalità anche i genitori sono destinati a cambiare e rimodellarsi. Il progetto – aggiungono Volpe e Sabatini -, è nato attorno ad un tavolo al quale si è seduto Marco Gasparini dell’associazione Area Servizi di Cerasa, rappresentanti dell’Acli ‘Don Bosco’ e alcuni genitori. Il dialogo e la collaborazione hanno fatto il resto. Vista la sua valenza educativa, il progetto è stato poi sottoposto anche alla scuola, che ha accolto favorevolmente l’iniziativa e collaborando alla sua divulgazione". Gli incontri aperti a tutti gli adulti e non solo a chi è genitore, avranno un carattere di interattività tra relatori e pubblico. Domani sera, l’appuntamento d’esordio si intitolerà ‘La famiglia, stessi valori ma struttura in cambiamento’ e sarà a cura dell’associazione Giunone di Fano. Interverranno Arianna Di Carlo, Michele Ioppolo, Chiara Pierleoni, Valentina Strippoli e Ioana Maia Suciu. s.fr.