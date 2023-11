"Dialogo Marche-Romagna per la SP2"

Le ruote dei ciclisti e le sospensioni delle auto dei vacanzieri possono tirare un sospiro di sollievo: la Regione Marche ha stanziato 1,5 milioni di euro per intervenire sulla SP2 Conca, via di comunicazione turistica che attraversa alcuni dei panorami più bella della provincia. La strada è una direttrice fondamentale nell’unire l’alto Montefeltro al fondovalle e su di essa transita, appunto, gran parte del flusso turistico che durante tutto l’anno raggiunge le aree interne, sia verso gli impianti da sci del monte Carpegna, sia verso borghi e parchi dei comuni della zona. Non per ultimo, è anche la strada che porta tanti ciclisti sule salite del “Pirata“ Pantani, un nastro d’asfalto che guida tanti appassionati alla scoperta dell’entroterra. In questa immagine da cartolina stona, però, la SP2 con sconnessioni, buche e manto stradale ammalorato che mettono a rischio la sicurezza degli utenti della strada ed anche un’agevole percorrenza per i turisti: "La strada è al limite della praticabilità – spiega il presidente dell’Unione Montana Montefeltro Andrea Spagna – e come comuni non possiamo permetterlo poiché per noi è la via di comunicazione più strategica perché è la strada di riferimento a livello turistico, il 90% delle presenze da noi arriva da qui. Questa strada ci collega ad un bacino importante che va da Gabicce a Bellaria, passando per San Marino, nel corso degli anni è stata praticamente abbandonata e questo rischia di compromettere quote di mercato importati".

Spagna e gli altri sindaci ritengono la SP2 importantissima e, dopo aver aperto il dialogo anche con la Provincia di Rimini, titolare di alcuni tratti dopo le secessioni degli scorsi anni, sono arrivati i primi risultati: "Rimini è intervenuto dove di sua competenza, noi a giugno in un incontro con il presidente Acquaroli abbiamo ribadito la gravità della situazione ed ora la Regione ha stanziato 1,5 milioni di euro in tre annualità che, sommati ai fondi a disposizione della Provincia, possono dare risposte concrete a cittadini e turisti. Alcuni interventi partiranno presto, per quelli più corposi si aspetterà la primavera".

Da buon uomo di montagna Spagna è abituato però a guardare l’orizzonte più lontano: "Questa è una risposta nell’immediato ma serve un lavoro in prospettiva. Assieme alla Provincia di Rimini e alla nostra stiamo lavorando per avviare il passaggio di competenze sulla SP2 Conca ad Anas per un tratto va da Lunano a Carpegna fino a raggiungere San Marino. Stiamo facendo il primo passo, serve sicuramente un iter importante ma ci concentriamo in questa direzione". Nel frattempo il Settore Viabilità e Infrastrutture Regionale ha pubblicato la graduatoria relativa al bando per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della rete stradale. Risultano beneficiari: Carpegna, Gabicce Mare, Montecalvo in Foglia, Isola del Piano, Macerata Feltria, Mombaroccio, Sassocorvaro Auditore, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche eTavullia.