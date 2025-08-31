Dialogo su “Eros e Caritas“ con il filosofo Massimo Cacciari

Secondo la mitologia classica Eros, Amore, per i Greci era un dio, signore assoluto degli uomini e degli stessi dèi. Forza sensuale e demoniaca, superiore a tutte le potenze del cielo e della terra, sconvolge tutti i sensi, travalica ogni misura e infrange ogni armonia. La riflessione più compiuta su Eros sarà quella di Platone che vi dedica un intero dialogo: il Simposio. Per il filosofo l’amore si accende per la bellezza fisica, ma questa è solo la via per ascendere, oltre la realtà sensibile, verso il Bene e il Bello, il Divino e l’Eterno: il desiderio continuo di un possesso e di una conquista da parte dell’uomo che non si realizza mai compiutamente.

Opposta a questa, sta un’altra concezione dell’amore, che il greco chiama agàpe e il latino caritas: da intendersi non come un anelito verso il divino, bensì come amore che da Dio discende e si irradia tra gli uomini, tutti gli uomini considerati fratelli. Non è una conquista dell’uomo, quindi, ma un dono di Dio, e pertanto virtù teologale, al pari delle fede e della speranza, ma – dirà San Paolo – la caritas è la più grande di tutte. Questa duplice concezione dell’amore – classico e cristiano, pagano e religioso – sarà al centro della riflessione del filosofo Massimo Cacciari, intitolata appunto "Eros e Caritas". L’incontro sarà dedicato alla memoria di Michelina Borsari, eminente figura di intellettuale scomparsa pochi giorni fa: grande amica di Massimo Cacciari e di Ivano Dionigi.

Appuntamento venerdì 5 settembre, ore 18 – Auditorium Scavolini, Pesaro, via dei Partigiani 22 (ingresso libero).

l. d.