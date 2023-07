Diamo aria ai pani santi La salvia sarà balsamica

SUL METAURO

...Meglio dunque uscire all’aperto, alla piazza, stringendo il pane perché sprizzi tutti i profumi da tutti i pori: calcare e argilla, segni di finezza, quindi arenaria, sinonimo di granulosità odorifera. Poi, avvinghiato al nerbo fresco e muscoloso di un lievito infinito e candido, arriva una ventata di erba medica e ancora un sentore nocciolato. A seguire note speziate di curcuma e zafferanella.

Tanta roba, tanto pane. Impariamo a ossigenare i pani e a non dare per scontato che siano tutti uguali. Non lo sono. Il pane è la semplicità che stupisce se sappiamo ascoltarlo, fiutarlo a dovere e inseguirlo, perché il grano mette le radici nella terra e di essa e dell’aria si nutre portandoci al naso e al palato meraviglie insospettabili. Al dunque, all’assaggio: al morso ritroviamo tutte le note olfattive e in più una salvia officinale balsamica e ancora lievito con chiusura ammandorlata, amaricante come direbbe il maestro di enologiche virtù Otello Renzi, e ancora senape selvatica con il suo carico vegeto-giallo con bel gioco tra dolcezza floreale ed energia verde. Non merita farciture questo pane, è già farcito di sé, del suo lievito agile e possente, leggiadro. Si chiama "Ingrano" (come il forno) ed è impastato da Massimo Ingegni con tre farine cereali: grano tenero, duro e farro spelta integrale. E’ un pane santo che ben rappresenta un paese mistico, sospeso nel tempo che solo chi arriva da fuori può respirare per quello che è: un canto gregoriano tra vapori ludici e sapori metafisici. Mercatello, il paese della felicità e della pace dei sensi, da dove si riparte con la voglia di tornarci in incognito, in silenzio, forse tra le nebbie, scivolando tra convento delle Clarisse, chiesa di san Francesco, pietre millenarie e portici della piazza in cui, nel nascondimento, lasciare che il tempo vada e rinunciare a rincorrerlo perchè è fermandosi e a volte perdendosi che ci si ritrova.

Davide Eusebi

fine