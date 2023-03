Dibattito su infrastrutture e soldi del Pnrr Gli ingegneri si confrontano con i politici

"E’ una kermesse-convegno importante anche per il territorio perché oggi a palazzo Ciacchi c’è la rappresentanza dei 7.500 ingegneri della regione – dice Renato Morsiani presidente dell’ordine degli ingegneri della Provincia –. Una occasione per parlare dei problemi legati al Pnrr, di quelli legati alle infrastrutture che resta un punto debole delle nostre aree, ma anche un momento per portare all’attenzione dei politici una visione ed una condivisione dei problemi attraverso il coinvolgimento dei tecnici. E la scelta di palazzo Ciacchi sede di Confindustria non è casuale perché è il palazzo dell’economia e il ruolo degli ingegneri all’interno del sistema produttivo sta diventando sempre più importante". Perché questo convegno "in questa terra di mezzo tra Romagna e Marche deve essere anche un momento, all’interno della categoria, per capire che l’unione fa la forza".

Una assemblea, quella della Federazione degli ingegneri della regione, che farà convergere in città esponenti di spicco delle grandi piattaforme tecniche nazionali come le Ferrovie e l’Anas ed anche i politici di riferimento. Perché con inizio alle 16 e 30 è in programma una tavola rotonda su un tema caldo come quello delle infrastrutture nel territorio marchigiano. Dopo l’introduzione del presidente regionale degli ingegneri Massimo Conti, prenderanno la parola il presidente della regione Francesco Aquaroli, quindi il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, quindi Guido Castelli commissario straordinario alla ricostruzione, quindi Francesco Baldelli assessore regionale alle infrastrutture e quindi il presidente nazionale dell’ordine degli ingegneri Angelo Domenico Perrini.

Questo convegno sarà l’atto finale di una giornata che si aprirà alle 9, dopo il saluto del padrone di casa e cioè Renato Morsiani, con un altro convegno su "Mobilità tra passato e futuro", dove sono previsti gli interventi di di Paolo Testaguzza e Marco Mancina sui lavori svolti e in programma dall’Anas, quindi Luigi Evangelista che parlerà delle infrastrutture ferroviarie e quindi anche dello stato dei ponti dove prenderanno la parola due docenti universitari come Fabrizio Gara e Luigino Dezi. Per la città porterà i saluti il sindaco Matteo Ricci; saranno presenti anche due parlamentari come Antonio Baldelli e Mirco Carloni.