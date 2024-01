Dicembre è stato il più caldo dal lontano 1850 ai giorni nostri

28 dicembre 1881. Giornata tiepidissima, massima 10,4°C, vento Sud-Ovest.

A sera anche a 4or e 5or

era un tepore come di stufa.

Alessandro Serpieri,

Registri Osservatorio

Un 2023 da record non poteva che concludersi con un dicembre da record! Con 14,93°C di media il 2023 ha fatto registrare l’anno più caldo di sempre da quando si registrano dati qui ad Urbino (1850), seppur di soli 0,04°C in più del già rovente 2022. Al terzo posto il 2000 (14,39°C). Dell’anno appena concluso parleremo più approfonditamente nel prossimo articolo. Dicembre ha esordito subito con il record assoluto di 19,0°C il giorno 1 superando i 18,4°C del 1° dicembre 1852 e i 18,0°C del 1° dicembre 1823 e del 18 dicembre 1989. Nonostante ciò la prima decade risulta sotto la media trentennale, impressionante invece l’incremento nella seconda e ancor di più nella terza. Nel complesso la media mensile è da record con 8,04°C, seconda solo agli 8,10°C del 1868. Anche se come è evidente dai numeri non erano rari i caldi mesi di dicembre anche nell’800, fa riflettere la nota introduttiva di Serpieri che definisce i 10,4°C del 1881 un tepore come di stufa, come avrebbe valutato i 19°C di oggi?

Dai registri il 1866 ha avuto un dicembre particolarmente mite, tra Natale e Capodanno si registrarono le fioriture di qualche viola odorata, Helleborus foetidus (Elleboro puzzolente), Ramnunculus ficaria (ranuncolo favagello), Corylus avellana (nocciòlo) e Veronica hederifolia (Veronica con foglie d’edera). Con queste temperature ovviamente la neve non si è vista, nemmeno in Appennino, anche per le ridottissime occasioni per precipitazioni, 4 i giorni piovosi, per un totale di appena 17,5 mm, ne mancano circa 70 all’appello; il raggiungimento della quota annuale 890,1 mm lo dobbiamo infatti al piovoso primo semestre dell’anno. Facciamo chiarezza anche sulla neve tanto desiderata nel giorno di Natale che molti erroneamente ricordano in anni passati. I 25 dicembre con nevicate sono rarissimi, appena 8 negli ultimi 158 anni, per lo più di tipo coreografico, Natale con uno spessore di neve al suolo di almeno 10 centimetri dal 1943 ad oggi si è avuto solo nel 1970 (60 cm), 1962 (11 cm) e 1944 (40 cm). Nello stesso periodo sono 11 gli anni con temperatura negativa. Altro dato di dicembre che ha caratterizzato anche i mesi autunnali è quello del vento, raffiche di Libeccio (Garbino) che hanno toccato i 122 Km/h il giorno 2 ed hanno superato i 50 Km/h in altri 15.

Abbiamo già superato metà gennaio ma dell’inverno non si è ancora vista traccia...