Dichiara guerra alla colonia di gatti: "Minacce di morte al volontario Enpa"

Non accettava che a 100 metri da casa sua ci fosse una colonia di gatti che a suo avviso potevano creare danni ai suoi ulivi. E così, Ferruccio Corsini. è arrivato a minacciare ed inveire per oltre un anno contro l’uomo che, per conto dell’Enpa di Pesaro, si occupava quotidianamente degli animali dando loro del cibo.

Ha patteggiato un anno di reclusione (e dovrà rimanere agli arresti domiciliari ancora per mesi dopo il rigetto ieri della richiesta di ritorno alla libertà) il 63enne Ferruccio Corsini di Mombaroccio (difeso dall’avvocato Luca Garbugli) che fino a settembre di quest’anno ha reso la vita difficile ad un 49enne fanese con appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi della colonia di Mombaroccio, fino a minacciarlo di morte. "Ti prendo sotto con la macchina, ti sparo! Lascia andare di dare da mangiare ai gatti altrimenti ti spacco la faccia con questa – indicando una mazza da muratore -, anzi ti spacco anche la tua auto e se non basta ti sparo con una doppietta": sono solo alcune delle minacce verbali che l’uomo rivolgeva alla vittima. Atteggiamenti aggressivi che l’imputato non nascondeva nemmeno davanti ai carabinieri.

È infatti nell’aprile del 2023 che il 49enne fanese richiede l’intervento immediato delle forze dell’ordine dopo l’ennesima minaccia del 63enne che lo continuava ad intimidire con una mazza mentre lui era intento a nutrire i gatti della colonia. A quel punto le forze dell’ordine, che non riuscivano comunque a calmare Corsini, scoprono, perlustrando la sua abitazione, che deteneva armi mai dichiarate alle autorità e per le quale è stato poi condannato ad 80 euro di multa e alla confisca di quanto sequestrato.

"Prendetemi pure i fucili – diceva ai carabinieri durante la perquisizione -, tanto io lo ammazzo lo stesso, ho una pala di ferro, guardate che se lo dico lo faccio". Per lui, a quel punto, scatta il divieto di avvicinamento al volontario dell’Enpa e ai luoghi che l’uomo frequentava quotidianamente. Divieto che infrange nel settembre del 2023, quando la vittima sporge la seconda denuncia ai danni dell’imputato.

"Imbecille mi senti? Sei un gran figlio di p… fino alla morte" ripeteva al fanese che dopo aver svolto le sue mansioni alla colonia era tornato all’interno della sua autovettura e si rendeva conto di essere seguito dal 63enne, tanto da doversi rifugiare nei parcheggi sotterranei di alcune abitazioni che incontrava sulla via e dai quali vedeva, attraverso una grata di ferro, l’imputato fare su e giù dalla sua autovettura con l’intento di cercarlo. L’uomo, per oltre un anno, ha dovuto cambiare le sue abitudini, tanto che si guardava intorno quando era fuori casa, usciva di meno e impiegava meno tempo nella colonia, evitando inoltre di trattenersi in luoghi aperti da solo.

g.m.