Dieci anni da sindaco. Seri si racconta

Le ‘memorie’ di dieci anni da amministratore di Fano: domani a Urbino si presenta il libro dell’ex sindaco Massimo Seri, primo cittadino fanese dal 2014 al 2024, dal titolo ‘Occhi al cielo, piedi nel fango’. All’appuntamento, fissato per le ore 18 alla sala Serpieri del Collegio Raffaello, moderato dal giornalista Roberto Damiani, interverranno, oltre all’autore, due suoi ex colleghi, ovvero l’attuale sindaco di Urbino Maurizio Gambini e l’ex primo cittadino di Pesaro, ora eurodeputato, Matteo Ricci. "Oltre a raccontare il libro, sarà un’occasione – dice Seri – per riflettere assieme ai due colleghi su cosa significhi oggi essere sindaco, confrontandoci su un ruolo complesso e sulle responsabilità che comporta".