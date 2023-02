Di dieci anni in dieci anni. E’ così uscito, per i tipi di Pazzini editore, il terzo volume di Ido Rinaldi e Delfina Ugolini dedicato, come i precedenti, alla Valmarecchia. La pubblicazione raccoglie, in 180 pagine, le fotografie di dieci anni di calendari, dal 2013 al 2022, con scatti di Pietro Zangheri e Davide Minghini. La presentazione è firmata dal presidente del Parco nazionale dello zolfo di Marche e Romagna Carlo Evangelisti, con sede operativa in Pesaro. Dai borghi dell’Alto Appennino, dal Sasso Simone e Simoncello al mare, rivive la Valmarecchia, ricca di quella storia minore, non per questo meno importante, in cui è egemone la miniera di zolfo di Perticara che anticipa il miracolo economico italiano e caratterizza gran parte degli aspetti paesaggistici ed etnoantropologici della valle.

l.d.