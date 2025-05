Dieci anni di Granfondo Squali: "La ’tre giorni’ più bella di sempre"

Dieci anni e non sentirli. Anzi, il primo compleanno a doppia cifra per la Granfondo Squali diventa l’occasione per rilanciare con un week end ancora più ricco di eventi. E dato che, come dice il detto popolare ‘squadra che vince non si cambia’, anche per questa nuova edizione la formula rimane fedele all’obiettivo iniziale: promuovere le due regioni a cavallo del fiume Tavollo, l’Emilia-Romagna e le Marche, attraverso lo sport, la gastronomia e un fitto calendario di iniziative per tutti, famiglie in primis.

Il programma di quella che gli organizzatori Filippo Magnini, coordinatore insieme a Massimo Cecchini del Velo club Cattolica e a Roberto Biagi del Ciclo team 2001 Gabicce Mare, definiscono la "tre giorni più bella di sempre" inizierà domani alle 12 con il taglio del nastro e l’inaugurazione della Shark Arena alla presenza delle autorità locali e degli sponsor, con la partecipazione della giornalista Stefania Andriola, volto di Mediaset e grande appassionata di ciclismo e dell’ex ciclista professionista Fabio Aru. A partire dalle 14,30 è prevista l’apertura all’Acquario di Cattolica, delle iscrizioni alla Squali Gravel di sabato e alla granfondo di domenica. Alle 17 il programma prevederà invece la Squali Bike Junior, la gimkana Mtb per i più piccini che potranno misurarsi lungo il percorso disegnato nell’area verde dell’acquario cattolichino.

Nella giornata di sabato alle 8,30, invece la partenza, sempre dall’acquario, della Squali Gravel la cicloturistica non competitiva, aperta a tutte le bici nell’oasi naturalistica del fiume Conca. Domenica poi sarà il giorno della competizione vera e propria con la decima edizione della Granfondo. Tre i percorsi: da 128 km e 2020 metri di dislivello, da 85 km e 1393 metri di dislivello e la Squali 46 di 46 km e circa 700 metri di dislivello. Il via ufficiale verrà dato dallo speaker ufficiale Ivan Cecchini alle ore 7:30. "Questa decima edizione rappresenta un traguardo importante – sostiene la sindaca di Cattolica Franca Foronchi – . Non è solo una competizione ciclistica di alto livello, ma un vero progetto di valorizzazione del territorio, una formula vincente". Sulla stessa lunghezza d’onda la sindaca di Gabicce, Marila Giroloomoni. "In dieci anni sono stati raggiunti traguardi straordinari a livello di presenze e di iniziative – dice - . Un intero fine settimana diventa una grande festa in cui Gabicce Monte offre uno spettacolare arrivo".