"Dieci anni di Scudiero e nessuno ci credeva"

Sono passati esattamente dieci anni da quando un manipolo di coraggiosi ragazzi decisero di rilevare uno dei ristoranti storici di Pesaro, Lo Scudiero, per portarne avanti la tradizione. Qualcuno diede loro dei "matti", vista la crisi, ma loro risposero con l’entusiasmo dei giovani. Daniele Patti, si guardi alle spalle cosa vede? "Vedo un manipolo di ragazzini un po’ incoscienti che decidono di mettersi al volante di una Ferrari in garage. Questi dieci anni sono volati. Eravamo praticamente bambini quando abbiamo riaperto lo Scudiero, avevamo poca esperienza e consapevolezza, ma tanto coraggio" Qual è stata la vostra proposta-risposta alla crisi di questi anni? "Far da mangiare bene per tutte le tasche. A pranzo non abbiamo mai mollato il business lunch, si tratta di un pranzo business formato da tre piatti al costo di 35 euro, dove il cliente può scegliere dal menù piatti veloci e buoni". "Solo" 35 euro per tre piatti eccellenti? "Sì, da sempre a pranzo siamo stati a buon mercato, ci piace collaborare con le aziende produttrici e spesso a pranzo si ha poco tempo e soprattutto i budget sono contenuti". Com’è cambiata la vostra offerta e oggi cosa proponete? "Ogni abbiamo tre menù differenti: Adriatico 9 corse,...