Dieci arresti per spaccio: "Grazie ai carabinieri"

"In meno di un mese dieci arresti per spaccio. Grazie per l’impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini: le richieste dell’aumento di organico e maggiori controlli stanno dando i loro frutti". E’ il ringraziamento del sindaco Andrea Biancani alla Squadra di Intervento Operativo dei Carabinieri che è stata impegnata nelle zone più sensibili della città, tra cui il Monumento alla Resistenza, il sottopasso dei Cappuccini, la stazione dei treni e degli autobus di Pesaro e il parco Miralfiore. Il sindaco ha voluto incontrare i militari in servizio a Pesaro dallo scorso 14 ottobre esprimendo riconoscenza a nome della città. "Ringrazio il comandante Alessandro Corda per aver promosso l’aumento delle unità specializzate nel controllo del territorio – commenta Biancani –. Non è un caso se nei mesi scorsi ho promosso, tramite il Prefetto e il Ministero dell’Interno, l’assunzione di nuovo organico all’interno delle forze dell’ordine, convinto che forze giovani e specializzate siano un importante tassello per la sicurezza del territorio, soprattutto delle aree sensibili e che vengono percepite tali anche dai cittadini". La squadra, effettiva al 6° Battaglione Carabinieri "Toscana" – Compagnia Intervento Operativo, è composta dal Brigadiere Romeo Tortora, Comandante del reparto, e dai Carabinieri Riccardo Interguglielmi, Paolo Habib, William Gioffredi e Raimondo Di Meglio.