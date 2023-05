Dieci famiglie senz’acqua potabile Finalmente i lavori a Montevecchio

Entro fine mese i residenti di località Cappuccini, a Montevecchio di Pergola, saranno collegati alla rete gestita da Marche Multiservizi per l’acqua potabile grazie ai lavori di estensione della linea idrica che andrà a coprire anche quest’area, finora non servita. In tale frazione i residenti, circa 10 famiglie, si rifornivano a sorgenti e pozzi privati, che però non riescono più a garantire l’approvvigionamento costante. Marche Multiservizi è quindi intervenuta per collegare anche questa località periferica all’acquedotto esistente in Strada Provinciale Monterolo (vedi foto).

"Al momento – puntualizza una nota dell’azienda - Marche Multiservizi si sta occupando della posa di oltre un chilometro di nuova condotta in polietilene, dove, a un primo tratto per il collegamento, che misura uno sviluppo complessivo di circa 800 metri, seguirà un ulteriore segmento di circa 400 metri necessario all’allaccio delle utenze private. L’intervento è realizzato con mezzi e personale dell’azienda, per un importo di circa 60mila euro e sarà completato entro fine mese. Le nuove utenze avranno così a disposizione un sistema sicuro per continuità e disponibilità dell’acqua".

s.fr.